У Нігерії бойовики «Боко Харам» вбили понад 40 фермерів на місцевих виборах

У Нігерії внаслідок нападу бойовиків терористичного угруповання «Боко Харам» було вбито щонайменше 40 фермерів і рибалок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Кількість загиблих може зрости.

За словами чиновників, атака сталася на рисових полях у північному штаті Борно у день, коли мешканці регіону вперше за 13 років обирали місцевих депутатів.

Фермери були вбиті озброєними чоловіками після того, як вони відмовилися платити данину одному з бойовиків.

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Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі вже висловив співчуття сім'ям загиблих.

Зазначається, що терористи угруповання «Боко Харам», що є частиною бойовиків «Ісламської держави», діє в Африці та проводить смертельні атаки, зокрема, у Нігерії.

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада унаслідок серії авіаударів на північному заході Нігерії було знищено щонайменше 82 бойовиків.