У Нігерії бойовики «Боко Харам» вбили понад 40 фермерів на місцевих виборах
Укрінформ
У Нігерії внаслідок нападу бойовиків терористичного угруповання «Боко Харам» було вбито щонайменше 40 фермерів і рибалок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Кількість загиблих може зрости.
За словами чиновників, атака сталася на рисових полях у північному штаті Борно у день, коли мешканці регіону вперше за 13 років обирали місцевих депутатів.
Фермери були вбиті озброєними чоловіками після того, як вони відмовилися платити данину одному з бойовиків.
Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі вже висловив співчуття сім'ям загиблих.
Зазначається, що терористи угруповання «Боко Харам», що є частиною бойовиків «Ісламської держави», діє в Африці та проводить смертельні атаки, зокрема, у Нігерії.
Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада унаслідок серії авіаударів на північному заході Нігерії було знищено щонайменше 82 бойовиків.