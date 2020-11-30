Лікаря Марадони звинуватили в ненавмисному вбивстві футболіста
Укрінформ
Лікарю Дієго Марадони Леопольдо Луке пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві футболіста.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telam.
Лікаря звинуватили в рамках справи, по якій з'ясовуються обставини смерті Марадони, чи мала місце тут медична недбалість.
Повідомляється, що поліція провела обшук в будинку Луке і його офісі.
Дієго Марадона помер 25 листопада від серцевого нападу. Легендарному футболісту було 60 років. В Аргентині оголошено триденну жалобу.
Фото: Telam