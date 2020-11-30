Лікаря Марадони звинуватили в ненавмисному вбивстві футболіста

Лікарю Дієго Марадони Леопольдо Луке пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві футболіста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telam.

Лікаря звинуватили в рамках справи, по якій з'ясовуються обставини смерті Марадони, чи мала місце тут медична недбалість.

Повідомляється, що поліція провела обшук в будинку Луке і його офісі.

Читайте також: В Аргентині порушили справу за фактом смерті Марадони

Дієго Марадона помер 25 листопада від серцевого нападу. Легендарному футболісту було 60 років. В Аргентині оголошено триденну жалобу.

Фото: Telam