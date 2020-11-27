В Індії в море впав МіГ-29К, пілота шукають
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Indian Express з посиланням на ВМС Індії.
Зазначається, що одному пілоту вдалося успішно катапультуватися, а іншого досі шукають як зниклого.
У ВМС Індії зазначили, що зробили запит на розслідування цього інциденту.
Раніше повідомлялося, що у 2014 році російський винищувач МіГ-29К розбився в Середземному морі майже відразу після зльоту з авіаносного крейсера «Адмірал Кузнєцов» поблизу сирійського узбережжя. Аварія сталася через технічну несправність.
На думку дослідників британського аналітичного центру RUSI, офіційно названа причина аварії — безлад на палубі після обриву двох тросів авіафінішера, насправді покликана приховати справжню причину аварії — низьку надійність силової установки літака (спричиненої, в тому числі, проблемами з електронною системою управління).