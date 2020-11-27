В Індії в море впав МіГ-29К, пілота шукають

В Індії під час навчального польоту в Аравійське море упав винищувач російського виробництва МіГ-29К, який знаходився на озброєнні індійського військово-морського флоту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Indian Express з посиланням на ВМС Індії.

Зазначається, що одному пілоту вдалося успішно катапультуватися, а іншого досі шукають як зниклого.

У ВМС Індії зазначили, що зробили запит на розслідування цього інциденту.

Раніше повідомлялося, що у 2014 році російський винищувач МіГ-29К розбився в Середземному морі майже відразу після зльоту з авіаносного крейсера «Адмірал Кузнєцов» поблизу сирійського узбережжя. Аварія сталася через технічну несправність.

На думку дослідників британського аналітичного центру RUSI, офіційно названа причина аварії — безлад на палубі після обриву двох тросів авіафінішера, насправді покликана приховати справжню причину аварії — низьку надійність силової установки літака (спричиненої, в тому числі, проблемами з електронною системою управління).