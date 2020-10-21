У Росії розбився бомбардувальник Су-34

Російський бомбардувальник Су-34 розбився під час планового польоту в Хабаровському краї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Східний військовий округ (СВО) РФ.

«21 жовтня в Хабаровському краї під час проведення планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34 Східного військового округу. Льотчики катапультувалися. Їх здоров'ю загрози немає», - сказали в пресслужбі ВВО.

За словами військових, політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у лісисто-рівнинній місцевості, на землі руйнувань немає.

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Для встановлення причин і обставин події до місця аварії направлено комісію Східного військового округу.

Бомбардувальник Су-34 серійно випускається в РФ з 2005 року.

Як повідомлялося, в січні 2019 року стало відомо про зіткнення двох бомбардувальників Су-34 далекосхідного об'єднання ВПС і ППО під час планового навчально-тренувального польоту над акваторією Японського моря. Льотчики катапультувалися, проте двоє з них пізніше були знайдені мертвими, третього врятували під час пошукової операції.

Фото: vpk-news.ru