Винищувач РФ біля Кіпру небезпечно зблизився з пасажирським літаком

Російський винищувач Су-27 небезпечно наблизився до ізраїльського пасажирського лайнера, який прямував із грецького острова Родос до Тель-Авіва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ізраїльське видання Ynetnews.

Інцидент стався в неділю, коли літак авіакомпанії Israir увійшов у повітряний простір Кіпру.

Винищувач Су-27 наблизився до ізраїльського Airbus A320 приблизно на одну милю (1,6 кілометра), відстань, яка вважається небезпечною, поки не отримав від авіадиспетчерів Кіпру попередження про небезпечне зближення.

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Як зазначається, у Росії є винищувачі, розміщені в сусідній Сирії, де вона допомагає режиму Башара Асада. За останні тижні росіяни помітно збільшили свою повітряну присутність в цьому районі, щоб краще захистити російські війська, розміщені на авіабазі Латакія.