Постачання вакцини від COVID-19 почнуться наступного тижня – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже впродовж наступного тижня у країні розпочнеться постачання вакцини проти коронавірусу.

Про це він заявив під час відеозвернення з привітанням військових з Днем Подяки, який американці відзначають у четвер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми долаємо криву (зростання кількості захворювань на COVID-19 – ред.). Вакцина почне розповсюджуватися буквально з наступного тижня й тижня після», - заявив Трамп.

Він підкреслив, що першими, хто отримає препарат, будуть лікарі й медичний персонал, які працюють на передовій пандемії, а також літні люди, які знаходяться в групі найвищого ризику.

Як повідомляв Укрінформ, станом на сьогодні вже три компанії – Pfizer, Moderna та AstraZeneca – заявили про готовність реєстрації та масового виробництва ефективної вакцини проти COVID-19, які пройшли три стадії перевірки.