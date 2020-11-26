Рада Європи прийняла новий план дій для Молдови

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили в управлінні комунікацій Ради Європи.

«Метою плану є приведення законодавства та практики діяльності інституцій до європейських стандартів у сферах прав людини, верховенства права та демократії», - заявили у Раді Європи.

План отримав фінансове забезпечення із бюджету РЄ обсягом 13,7 млн євро.

Зазначається, що незважаючи на досягнутий прогрес, Молдова продовжує долати виклики у процесі імплементації реформ, зокрема, щодо судової системи.

Згідно з новим планом дій, Рада Європи і молдовське керівництво домовилися спільно просувати проєкти у важливих сферах захисту прав людини, імплементацію на національному рівні рішень Європейського суду з прав людини.