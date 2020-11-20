США в ОБСЄ: Молдова будує демократію попри присутність військ РФ

Про це заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор у заяві з нагоди президентських виборів у Молдові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 1991 року США є відданим партнером Молдови. Ми підтримували та продовжуємо підтримувати молдавський народ у його побудові демократії та благополучного майбутнього для своєї країни, незважаючи на триваючу присутність російських військ у Придністров'ї", - зазначив він.

Очільник місії США в ОБСЄ закликав лідерів Молдови до співпраці з метою протистояння пандемії COVID-19, розвитку економіки країни, зміцнення демократичних інститутів та верховенства права, боротьби з корупцією, а також з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності.

"Ми закликаємо Молдову тісно співпрацювати з ОБСЄ з метою реалізації рекомендацій БДІПЛ та Венеційської комісії Ради Європи", - заявив Гілмор.

Придністров'я, де російськомовне населення становить більшість, проголосило незалежність від Молдови у 1990 році. Росія військово та економічно підтримує сепаратистський режим в регіоні, а присутність своїх військ називає "миротворчою операцією". У той же час міжнародне співтовариство визнає Придністров'я частиною Молдови.

На території невизнаного Придністров'я дислоковані частини 14-ї російської армії. Як відомо, на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року РФ взяла на себе зобов’язання вивести до кінця 2002 року з території Придністров'я (Республіка Молдова) свою групу військ та боєприпаси (на складах у селі Колбасна Рибницького району зберігаються понад 20 тисяч тонн боєприпасів), що, втім, так і не було зроблено.

У травні 2017 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.

За результатами виборів у листопада 2020 року президентом Молдови стала Мая Санду, перемігши діючого президента Ігоря Додона, який мав проросійський імідж.