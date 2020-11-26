Авіаудари нігерійської армії знищили понад 80 бойовиків
Укрінформ
Унаслідок серії авіаударів на північному заході Нігерії було знищено щонайменше 82 бойовиків.
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на речника нігерійської армії пише Сіньхуа.
“Речник розповів, що 67 бойовиків було вбито у лісі Бірнін Кого в штаті Катсіна, а 15 інших — у лісі Аджах в штаті Замфара”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що авіаудари з літаків й гелікоптерів було завдано після “достовірних даних розвідки й стеження”.
“У двох лісах переховувалося багато бойовиків разом із сотнями голів скоту”, - зауважили в оборонному відомстві.
Нагадаємо: на північному заході Нігерії одночасно проходить кілька військових операцій, оскільки протягом останніх років у регіоні не припиняється насильство.
Фото: DW