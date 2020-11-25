Британія - на першому місці за рівнем смертності від тероризму в Європі

Західні країни переживають найвищий з 1970-х років рівень смертності від тероризму – лідером у цьому плані є Велика Британія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Politico із посиланням на дані глобального індексу тероризму.

«Незважаючи на загальне зниження глобального впливу тероризму, він залишається значною і серйозною загрозою в багатьох країнах», - йдеться в повідомленні.

Якщо безумовним «чемпіоном» на планеті за числом смертей від терактів і далі є Афганістан, то серед країн Заходу на першому місці зараз перебувають США (29-е місце в світі), Велика Британія (30-е місце). Україна перебуває наразі на 36-у місці (тобто друга після Британії серед європейських держав).

Як відомо, лише за останній місяць Європа пережила цілу хвилю нападів ісламістів у Франції (38-ме місце), Австрії (91) і Швейцарії (113), жертвами яких стали 7 людей, а постраждали майже 30.