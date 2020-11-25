Вилучена у Таїланді «партія наркотиків на $1 мільярд» виявилася мийним засобом

Вилучена у Таїланді «партія наркотиків на $1 мільярд» виявилася мийним засобом

Укрінформ
Заява Таїланду про рекордне вилучення наркотику кетаміну на суму майже 1 мільярд доларів виявилася «непорозумінням».

Як передає Укрінформ із посиланням на ВВС, про це заявив міністр юстиції країни Сомсака Тхепсутіна.

Лабораторні тести показали, що виявлена у мішках речовина була тринатрійфосфатом - сполукою, яка зазвичай використовується як засіб для чищення. Її також можна використовувати як харчову добавку.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада поліція Таїланду заявила про вилучення рекордної партії кетаміну вартістю близько одного мільярда доларів. Знахідку було виявлено ​​на одному зі складів у провінції Чаченгсау, на схід від столиці Бангкока.

Фото: Office of the Narcotics Control Board/Handout

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