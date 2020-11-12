У Таїланді на складі виявили наркотиків на майже $1 мільярд
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Велика знахідка була виявлена на одному зі складів у провінції Чаченгсау, що на сході від столиці Бангкока.
Самі ж наркотики були розподілені по 457 25-кілограмових мішках.
За словами представника місцевої поліції, кетамін не є популярним у Таїланді, і його продають закордон до Європи, Австралії, Тайваню, Японії та Південної Кореї.
Зазначається, що партію наркотиків було виявлено пі час розширеного розслідування, яке розпочалося після того, як у Тайвані знайшли 300 кг кетаміну з Таїланду.
Кетамін використовується як анестетик або антидепресант, проте також вживається як рекреаційний наркотик для викликання трансподібних відчуттів, а іноді й галюцинацій.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня бельгійська поліція виявила у порту Антверпена 11,5 тонни кокаїну, у причетності до контрабанди підозрюють правоохоронців. Вартість партії становила понад €900 мільйонів.
Фото: Office of the Narcotics Control Board/Handout