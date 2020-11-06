У Бельгії перехопили рекордну партію кокаїну вартістю понад €900 мільйонів

Бельгійська поліція виявила у порту Антверпена 11,5 тонни кокаїну, у причетності до контрабанди підозрюють правоохоронців.

Про це повідомляє The Brussels Times.

«Бельгійська прокуратура завдала нового удару по організованому злочинному угрупованню, яке очолював колишній поліцейський чин. Затримано найбільшу у світі партію кокаїну - 11,5 тонни. Вона була доправлена через океан із Гаяни та затримана після прибуття в порт Антверпена. За оцінкою поліції, вартість цих наркотиків на чорному ринку перевищує 900 мільйонів євро», - йдеться у публікації.

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Зазначається, що в ході операції були затримані 20 осіб, у тому числі троє офіцерів поліції, працівник порту та адвокат. Їх підозрюють у причетності до злочинного угруповання, яке доставляло наркотики з Південної Америки до Бельгії.

Як повідомлялося, наприкінці вересня у Бельгії був арештований 77-річний ветеран поліції, колишній шеф відділку боротьби з наркотиками. Він давав злочинцям детальні інструкції, як оминати поліцейські бар’єри під час доставки наркотиків до Європи.