Росія пригрозила протаранити корабель США в Японському морі

Російська влада звинуватила військовий корабель США Джон С. Маккейн у перетині російського кордону в затоці Петра Великого, американські ВМС заперечують порушення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За даними Росії, Москва пригрозила протаранити американський військовий корабель, після чого він залишив цей район.

Військово-морські сили США заперечують будь-які порушення і заявили, що їх корабель не був «висланий», назвавши заяви Росії неправдивими.

Інцидент стався у вівторок в Японському морі, яке межує з Японією, Росією і двома Кореями.