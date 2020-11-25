Росія пригрозила протаранити корабель США в Японському морі
Укрінформ
Російська влада звинуватила військовий корабель США Джон С. Маккейн у перетині російського кордону в затоці Петра Великого, американські ВМС заперечують порушення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
За даними Росії, Москва пригрозила протаранити американський військовий корабель, після чого він залишив цей район.
Військово-морські сили США заперечують будь-які порушення і заявили, що їх корабель не був «висланий», назвавши заяви Росії неправдивими.
Інцидент стався у вівторок в Японському морі, яке межує з Японією, Росією і двома Кореями.