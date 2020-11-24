Пенсильванія офіційно підтвердила перемогу Байдена

Американський штат Пенсильванія, який був одним із «ключових» на президентських перегонах у США, офіційно підтвердив перемогу демократа Джо Байдена за результатами підрахунку голосів.

Про це повідомив у вівторок губернатор штату Том Вольф на офіційній твіттер-сторінці, передає Укрінформ.

«Сьогодні Державний департамент штату сертифікував результати голосувань 3 листопада в Пенсильванії на виборах президента й віце-президента США», - зауважив Вольф, підтвердивши перевагу голосів за кандидатів від Демократичної партії.

Він також повідомив, що розпорядився провести процедуру призначення вибірників для Джо Байдена й Камали Гарріс.

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Як повідомляв Укрінформ, кампанія чинного президента Дональда Трампа подала численні судові позови з вимогою переглянути результати голосувань у Пенсильванії. Натомість, ці спроби були відхилені місцевими судами через відсутність випадків фальсифікацій чи порушення законів США.

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