Трамп програв п’ять позовів щодо виборів у Пенсильванії

Верховний суд Пенсильванії відхилив п’ять судових позовів, поданих кампанією Дональда Трампа, які вимагали визнати недійсними 8 329 бюлетенів у цьому штаті.

Про це повідомляє ABC News, передає Укрінформ.

Як зазначається, більшість суддів зазначили, що під час обробки виборчих бюлетенів тверджень про фальсифікації чи порушення закону не було.

"Відсутність на конверті написаного вручну імені виборця, адреси чи дати - це технічне порушення Виборчого кодексу, але це не може бути підставою для неврахування голосу тисяч виборців у Пенсильванії", - заявила суддя Крістін Донох’ю.

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Її думку підтримали ще двоє суддів з п’яти, інші видали окремі висновки. Однак і в них судді погоджуються, що цього року такі бюлетені потрібно враховувати.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За попередніми результатами, перемогу здобув з великим відривом демократ Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати свою поразку та безпідставно заявляє про начебто «масштабні» фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів.

Фото: The White House