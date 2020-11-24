В Ізраїлі розбився легкомоторний літак, є загиблі

Унаслідок авіатрощі невеликого літака на півдні Ізраїлю загинуло двоє людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

Сам трагічний інцидент стався у вівторок після обіду у полі поблизу комуни Мішмар-ха-Негев. Літак загорівся після падіння.

Причина авіатрощі наразі невідома. Проте, за попередньою інформацією, пілот ймовірно не зміг вчасно повідомити диспетчеру про технічну проблему на борту невеликого літака.

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Як повідомляв Укрінформ, внаслідок падіння ґвинтокрила миротворчих сил під Шарм-Ель-Шейхом загинули восьмеро людей.

Фото: @kann_news