В Ізраїлі розбився легкомоторний літак, є загиблі
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Укрінформ
Унаслідок авіатрощі невеликого літака на півдні Ізраїлю загинуло двоє людей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.
Сам трагічний інцидент стався у вівторок після обіду у полі поблизу комуни Мішмар-ха-Негев. Літак загорівся після падіння.
תיעוד מזירת התרסקות המטוס בדרום@sharonidan pic.twitter.com/I0bPewZ0wI— כאן חדשות (@kann_news) November 24, 2020
Причина авіатрощі наразі невідома. Проте, за попередньою інформацією, пілот ймовірно не зміг вчасно повідомити диспетчеру про технічну проблему на борту невеликого літака.
Як повідомляв Укрінформ, внаслідок падіння ґвинтокрила миротворчих сил під Шарм-Ель-Шейхом загинули восьмеро людей.
Фото: @kann_news