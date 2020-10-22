Під Стамбулом впав легкомоторний літак

У районі Бюйюкчекмедже, що в європейській частині Стамбула, впав легкомоторний літак.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформагентство DHA.

Рятувальники, що прибули на місце події, опустивши мотузками хвіст літака на землю, відкрили доступ до кабіни та витягли пілота. Наразі не відомо про стан пілота. Зараз на місці аварії працюють медики, які надають йому першу допомогу. На місце події прибув медичний вертоліт, яким буде евакуйовано постраждалого до лікарні.

Поліція проводить розслідування інциденту.