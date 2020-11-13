Кількість жертв авіакатастрофи під Шарм-Ель-Шейхом зросла до восьми

Внаслідок падіння ґвинтокрила миротворчих сил під Шарм-Ель-Шейхом загинули восьмеро людей. Раніше повідомлялося про сім жертв та одного вцілілого пасажира.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«Вісім людей із дев’яти пасажирів на борту загинули, коли літак упав під час польоту», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед загиблих є шестеро американців, один громадянин Франції та один чех, які входили до міжнародних миротворчих сил «Багатонаціональні сили і спостерігачі».

Зазначається, що гвинтокрил розбився, виконуючи рутинну місію поблизу Шарм-Ель-Шейха у південній частині Синайського півострова.

Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин катастрофи.

За інформацією Міноборони Чехії, причиною падіння була технічна несправність гвинтокрила.

Зазначається, що Багатонаціональні сили та спостерігачі (Multinational Force and Observers (MFO) - це міжнародні миротворчі сили, що контролюють умови мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем від 1981 року. Сили зазвичай працюють на Синайському півострові та навколо нього. Чисельність персоналу MFO у 2017 р. зменшилася з 1 383 до 1 300 осіб.