Збиття літака МАУ: Іран готовий врегулювати питання під час наступного раунду перемовин

Іран готовий до якнайшвидшого та взаємоприйнятного вирішення питань, пов’язаних зі збиттям літака авіакомпанії "МАУ", у ході наступного раунду перемовин наприкінці листопада – на початку грудня.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив посол Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехр Мораді на зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Євгенієм Єніним, яка відбулась на прохання іранського дипломата.

Зазначається, що учасники зустрічі підбили підсумки другого раунду переговорів з Іраном, пов’язаних зі збиттям літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", а також політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Ірану, які пройшли 19-20 жовтня у Тегерані.

«Позитивні зрушення під час переговорів у Тегерані підтверджують готовність Ірану взяти на себе всю повноту відповідальності за збиття українського літака, а також про наявність політичної волі іранського керівництва до остаточного та справедливого врегулювання пов’язаних з цим питань», – зазначив Єнін на зустрічі.

Заступник міністра вказав на важливість неупередженого та прозорого розслідування усіх обставин авіакатастрофи рейсу PS752. Відкритість іранської сторони допоможе забезпечити необхідний рівень міжнародної довіри до результатів технічного та кримінального розслідування, які Іран має намір представити ближчим часом.

"Посол Ірану запевнив у готовності до якнайшвидшого та взаємоприйнятного вирішення питань у ході наступного раунду перемовин, що відбудуться наприкінці листопада – на початку грудня 2020 року", - поінформували в МЗС.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації відбувся перший раунд переговорів щодо компенсацій за збиття Іраном літака PS752, а 19-20 жовтня в Тегерані пройшов другий раунд переговорів з іранською стороною.

фото: МЗС