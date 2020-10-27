Збиття літака МАУ: Кулеба взяв участь в онлайн-зустрічі міжнародної групи

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 провела сьогодні онлайн-зустріч, у якій взяли участь міністри закордонних справ України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС України.

Зазначається, що міністри обговорили прогрес, досягнутий у розслідуванні, а також забезпечення притягнення винних до відповідальності та встановлення справедливості у справі збиття літака заради допомоги жертвам цієї трагедії.

"Координаційна група підтвердила зобов'язання діяти об’єднано і надалі, спільно працювати над досягненням цілей прозорого та справедливого розслідування, притягнення винних до відповідальності та виплати компенсацій. Це допоможе сім'ям отримати відповіді, яких вони заслуговують, та вгамувати своє горе.

Координаційна група продовжує закликати Іран провести незалежне та всебічне розслідування причин та факторів, що призвели до збиття літака, відповідно до стандартів та порядку, викладених у Додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Координаційна група продовжуватиме вимагати притягнути до відповідальності винних осіб, закликаючи до повного та прозорого кримінального розслідування та неупередженого судового розгляду з метою досягнення справедливості заради допомоги жертвам цієї трагедії.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації відбувся перший раунд переговорів щодо компенсацій за збиття Іраном літака PS752.

19-20 жовтня пройшов другий раунд переговорів з іранською стороною.