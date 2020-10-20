Єнін сказав, коли наступний раунд переговорів з Іраном щодо катастрофи літака МАУ

Наступний раунд переговорів з Іраном щодо збиття літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії Україні” біля Тегерана має відбутися наприкінці листопада - на початку грудня цього року.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку МЗС у Фейсбуці.

“Ми продовжимо наші переговори наприкінці листопада на початку грудня цього року”, - сказав він.

Єнін нагадав, що 19-20 жовтня пройшов другий раунд переговорів з іранською стороною.

“Це були два надзвичайно тяжких і виснажливі дні, водночас ми провели їх в достатньо конструктивній атмосфері”, - поділився своїми враженнями заступник міністра.

Він поінформував, що українська делегація отримала від іранської сторони низку відповідей на ті питання, які ставилися перед ними раніше, і це, за його словами, наближає до істини.

“Ми вітаємо наміри іранської сторони якомога швидше завершити технічне розслідування відповідно до міжнародних стандартів”, - зауважив Єнін.

Водночас він підкреслив, що Україна очікує від Ірану на розвиток кримінального переслідування і притягнення винних до відповідальності.

“Ми отримали запевнення від іранської сторони щодо наявності політичної волі якомога швидше відновити істину та справедливість у цьому питанні. І це саме те, чого очікує не лише Україна, а й інші постраждалі внаслідок цієї катастрофи держави, а найголовніше їхні родичі”, - підкреслив Єнін.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації відбувся перший раунд переговорів щодо компенсацій за збиття Іраном літака PS752.