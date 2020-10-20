Катастрофа літака МАУ: Офіс генпрокурора хоче провести спільні слідчі дії з Іраном

Катастрофа літака МАУ: Офіс генпрокурора хоче провести спільні слідчі дії з Іраном

Укрінформ
Мамедов обговорив з військовим прокурором Ірану слідство у справі збитого літака Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов зустрівся з прокурором Військової прокуратури Тегерана Голамаббасом Торкі у рамках другого раунду двосторонніх переговорів щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

У ході зустрічі Мамедов акцентував увагу на основних напрямах взаємодії, які дозволять активізувати слідство: відновленні хронології подій, проведенні спільних слідчих дій та експертиз, роботі з інформацією з «чорних скриньок» та записами з апаратури документування бойової машини, з якої були здійснені постріли, отриманні інформації щодо 6 осіб, підозрюваних в Ірані у збитті літака.

«Прийняття озвучених пропозицій свідчитиме про готовність Ірану до співпраці та виконання норм міжнародного права», - підкреслив посадовець.

Зазначається, що Офіс генерального прокурора разом зі слідством запросив дозвіл на проведення спільних слідчих дій та експертиз.

В ході візиту українська делегація також відвідала місце падіння літака та вшанувала пам’ять загиблих.

Читайте також: МЗС: Україна вітає рішення Ірану взяти на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня ОГП розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 276 КК України).

Внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців.

Перший раунд переговорів між Україною та Іраном відбувся наприкінці липня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-