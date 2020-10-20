Катастрофа літака МАУ: Офіс генпрокурора хоче провести спільні слідчі дії з Іраном

Мамедов обговорив з військовим прокурором Ірану слідство у справі збитого літака Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов зустрівся з прокурором Військової прокуратури Тегерана Голамаббасом Торкі у рамках другого раунду двосторонніх переговорів щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

У ході зустрічі Мамедов акцентував увагу на основних напрямах взаємодії, які дозволять активізувати слідство: відновленні хронології подій, проведенні спільних слідчих дій та експертиз, роботі з інформацією з «чорних скриньок» та записами з апаратури документування бойової машини, з якої були здійснені постріли, отриманні інформації щодо 6 осіб, підозрюваних в Ірані у збитті літака.

«Прийняття озвучених пропозицій свідчитиме про готовність Ірану до співпраці та виконання норм міжнародного права», - підкреслив посадовець.

Зазначається, що Офіс генерального прокурора разом зі слідством запросив дозвіл на проведення спільних слідчих дій та експертиз.

В ході візиту українська делегація також відвідала місце падіння літака та вшанувала пам’ять загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня ОГП розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 276 КК України).

Внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців.

Перший раунд переговорів між Україною та Іраном відбувся наприкінці липня.