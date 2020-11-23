У Північній Македонії можуть легалізувати марихуану

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв висловив намір легалізувати вживання марихуани для кращого наповнення бюджету країни через збільшення напливу туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє македонська редакція DW із посиланням на інтерв’ю з прем’єром Заєвим.

«Сутність ідеї в тому, щоби дати можливість вживання марихуани всередині приміщень у туристичних місцях, в тому числі в Скоп'є, Дойрані, Маврові та Охриді, вже існуючим і новим кафе, при дотриманні певних стандартів - вентиляції, доказів походження марихуани тощо. Це інструмент, за допомогою якого ми можемо підвищити обсяг послуг, тому що вони мало беруть участь у внутрішньому ВВП», - зазначив прем’єр-міністр.

Читайте також: У столиці Австралії легалізували марихуану

Вдалим зразком такої практики Заєв назвав місто Амстердам у Нідерландах.

На думку урядовця, такий план може допомогти не тільки індустрії громадського харчування, а й туризму в цілому.

Проте Заєв наголосив, що з приводу легалізації марихуани в країни відбудеться дискусія. Македонський прем’єр звернув увагу на те, що ця пропозиція є частиною ширшого економічного пакета, що розробляється урядом. Він включає проєкт із легалізації транспортних засобів з іноземними номерними знаками, легалізацію готівки і майна, продаж сільськогосподарських земель і новий закон про податок на майно. Експерти передбачають, що такі пропозиції спровокують серйозні суперечки в македонському суспільстві.

Як відомо, Північна Македонія вже легалізувала марихуану для медичного використання у 2016 році.