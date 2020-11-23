У Північній Македонії можуть легалізувати марихуану
Як передає Укрінформ, про це повідомляє македонська редакція DW із посиланням на інтерв’ю з прем’єром Заєвим.
«Сутність ідеї в тому, щоби дати можливість вживання марихуани всередині приміщень у туристичних місцях, в тому числі в Скоп'є, Дойрані, Маврові та Охриді, вже існуючим і новим кафе, при дотриманні певних стандартів - вентиляції, доказів походження марихуани тощо. Це інструмент, за допомогою якого ми можемо підвищити обсяг послуг, тому що вони мало беруть участь у внутрішньому ВВП», - зазначив прем’єр-міністр.
Вдалим зразком такої практики Заєв назвав місто Амстердам у Нідерландах.
На думку урядовця, такий план може допомогти не тільки індустрії громадського харчування, а й туризму в цілому.
Проте Заєв наголосив, що з приводу легалізації марихуани в країни відбудеться дискусія. Македонський прем’єр звернув увагу на те, що ця пропозиція є частиною ширшого економічного пакета, що розробляється урядом. Він включає проєкт із легалізації транспортних засобів з іноземними номерними знаками, легалізацію готівки і майна, продаж сільськогосподарських земель і новий закон про податок на майно. Експерти передбачають, що такі пропозиції спровокують серйозні суперечки в македонському суспільстві.
Як відомо, Північна Македонія вже легалізувала марихуану для медичного використання у 2016 році.