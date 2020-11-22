Акула вбила чоловіка біля узбережжя Австралії

Біля узбережжя штату Західна Австралія акула напала на чоловіка, він не вижив.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Напад акули стався на півночі узбережжя штату попри те, що напади акул у цьому регіоні є дуже рідкісними. Коли чоловіка дістали з води, лікарі змогли констатувати лише смерть.

Зазначається, що популярний пляж уже закрили, а громадськість закликають не ходити у воду. Наразі місцеві служби шукають саму акулу.

Цей смертельний випадок став у 2020 році вже восьмим в австралійських водах.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня велика біла акула вбила серфінгіста у північній частині Нового Південного Уельсу, Австралія.

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