В Індії поліцейські стріляли по протестувальниках, є загиблий

В Індії поліція відкрила вогонь по мітингувальниках, щонайменше одну людину вбили і близько двадцяти дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Tribune.

Протестувальники блокували національну автомагістраль Ассам-Агартала в Панісагарі в окрузі Північний Тріпура на знак протесту проти переселення мігрантів-бру з сусіднього округу Мізорама.

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Масові акції протесту розпочалися в середині листопада. Причиною стало рішення центральної влади переселити до Тріпури близько 35 тис. біженців із племені бру, що, на думку багатьох місцевих жителів, може порушити етнічну гармонію в штаті.

Фото: tribuneindia.com