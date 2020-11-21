Сербія посилює карантин через коронавірус

Уряд Сербії запровадив нові карантинні обмеження на тлі пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба уряду Сербії.

З вівторка, 24 листопада, жителі країни будуть зобов'язані носити маски в приміщеннях і на відкритому повітрі у випадках, коли контакти з людьми неминучі. Також будуть заборонені зібрання групами понад п'ять осіб і обмежена наповнюваність громадського транспорту.

Всі кафе, ресторани, клуби й торговельні центри працюватимуть до 18:00.

У країні вводиться суворий контроль за дотриманням заходів захисту, ізоляції та карантину.

Фото: Fonet