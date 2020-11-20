Невістка Трампа хоче балотуватися до Сенату – ЗМІ

Лара Трамп, яка є дружиною Еріка Трампа – сина американського президента, – заявила про намір балотуватися у сенатори США від Республіканської партії в штаті Північна Кароліна на найближчих виборах.

Як повідомляє The New York Times, про це вона неодноразово наголошувала у розмовах з партнерами, передає Укрінформ.

«Лара Трамп, невістка президента, яка стала відомою під час кампанії-2020 року як захисниця низинних політичних інстинктів Дональда Трампа, зараз поглядає в бік власного політичного майбутнього в рідному штаті Північна Кароліна», - зазначає видання із посиланням одразу на три джерела.

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Нинішній представник Республіканської партії в цьому штаті, сенатор Річард Берр, недавно заявив, що піде на відпочинок наприкінці свого терміну.

Як зазначає видання, можливість балотуватися до Конгресу США у 2022 році у Північній Кароліні буде складною – з огляду на нелегку перемогу Дональда Трампа в цьому штаті через посилення впливу демократів.

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Нагадаємо: 38-річна Лара Трамп раніше працювала особистим тренером і телевізійним продюсером. Вона вийшла заміж за Еріка Трампа у 2014 році та працювала старшим радником в кампанії Дональда Трампа на нинішніх виборах президента США.