Невістка Трампа хоче балотуватися до Сенату – ЗМІ
Як повідомляє The New York Times, про це вона неодноразово наголошувала у розмовах з партнерами, передає Укрінформ.
«Лара Трамп, невістка президента, яка стала відомою під час кампанії-2020 року як захисниця низинних політичних інстинктів Дональда Трампа, зараз поглядає в бік власного політичного майбутнього в рідному штаті Північна Кароліна», - зазначає видання із посиланням одразу на три джерела.
Нинішній представник Республіканської партії в цьому штаті, сенатор Річард Берр, недавно заявив, що піде на відпочинок наприкінці свого терміну.
Як зазначає видання, можливість балотуватися до Конгресу США у 2022 році у Північній Кароліні буде складною – з огляду на нелегку перемогу Дональда Трампа в цьому штаті через посилення впливу демократів.
Нагадаємо: 38-річна Лара Трамп раніше працювала особистим тренером і телевізійним продюсером. Вона вийшла заміж за Еріка Трампа у 2014 році та працювала старшим радником в кампанії Дональда Трампа на нинішніх виборах президента США.