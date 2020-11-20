Перерахунок голосів у Джорджії підтвердив перемогу Байдена над Трампом

Ручний перерахунок голосів на президентських виборах у американському штаті Джорджія, ініційований через невеликий розрив між кандидатами, підтвердив перемогу демократа Джо Байдена.

Про це йдеться в повідомленні CNN у четвер із посиланням на заяву державного секретаря штату Бреда Рфенспергера, передає Укрінформ.

«За остаточними результатами перерахунку, Байден переміг Трампа на 12 284 голоси. Це трохи менше для Байдена, у порівнянні з результатами попереднього підрахунку», - зазначається в повідомленні.

Раніше йшлося про перевагу демократа на приблизно 14 тисяч голосів.

Офіційні представники, які відповідають за проведення виборів у штаті, підтвердили відсутність масштабних фальсифікацій або порушень під час голосувань та визначення результатів.

Було виявлено понад 5,8 тисячі неврахованих бюлетенів, що дало Трампу близько 1400 нових голосів. Він поспішив назвати це доказом порушень. Однак, як встановила комісія, цей випадок стався через людську помилку, і не свідчить про шахрайство або фальсифікацію голосувань на користь когось із кандидатів.

Згідно із законодавством, остаточні результати виборів мають бути затверджені на місцевому рівні до п’ятниці.