Вісконсин частково перерахує голоси виборців на запит Трампа

Виборча комісія американського штату Вісконсин погодилася перерахувати голоси в округах Дейн і Мілуокі на запит президента Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що на засіданні комісія розглянула заяви представників Трампа про кількість недійсних відкріпних талонів та інші порушення в цих округах і погодилася до 1 грудня перерахувати голоси виборців.

Повідомляється, що для процедури перерахунку голосів виборців комісія отримала від кампанії Трампа 3 мільйони доларів. В цілому перерахунок голосів в усьому штаті коштував би 7,9 мільйона доларів.

Згідно з правилами, після перерахування голосів комісія має підтвердити результати виборів у штаті.

Як повідомлялося раніше, Джо Байден переміг Дональда Трампа у Вісконсині з перевагою понад 20 тисяч голосів.