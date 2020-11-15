Байден поки не переміг: Трамп уточнив, що не поступається

Чинний американський президент Дональд Трамп заявив, що нічим не поступився і не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах у США.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твітері.

"Це сфальсифіковані вибори. Ми переможемо! Він (Байден, - ред.) переміг тільки в очах брехливих ЗМІ. Я ще нічим не поступився, нас чекає довгий шлях", - написав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків Джо Байден здобув перемогу. Натомість Трамп заявив, що оскаржуватиме у судах результати виборів у штатах, де переміг Байден.

Раніше Дональд Трамп заявив, що його конкурент демократ Джо Байден фактично переміг на "сфальсифікованих виборах".

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