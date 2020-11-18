У Центральній Америці вирує ураган Йота, є загиблі

Жертвами наслідків потужного урагану «Йота», який накрив Центральну Америку, стали щонайменше дев'ятеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

Досягнувши Нікарагуа, «Йота» обрушився на узбережжя з поривами вітру швидкістю 249 км/год. Ураган приніс із собою повені та зсуви ґрунту в регіоні.

У вівторок уряд Гондурасу закрив мости та шосе по всій країні, одночасно відкривши понад 600 тимчасових притулків для близько 13 тис. жителів.

Загалом уряди обох країн евакуювали близько 100 тис. осіб.

Як повідомляв Укрінформ, "Йота" є вже рекордним 30-м ураганом, що сформувався в Атлантичному океані цьогоріч.

Раніше тропічний шторм «Ета» забрав життя чотирьох людей у США, ще кількох шукають рятувальники.