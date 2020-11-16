На Центральну Америку йде потужний ураган, очікуються повені й зсуви

Надпотужний ураган Йота, який наразі наближається до узбережжя Центральної Америки, посилився до четвертої з п’яти категорій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Очікується, що сьогодні ввечері ураган вдарить по Гондурасу й Нікарагуа. Місцева влада в обох країнах вже почала превентивну евакуацію. На півночі Гондурасу вже евакуювали понад 63 тисячі людей, а в Нікарагуа – близько 1 500.

Наразі пориви вітру Йоти становлять «лише» 45 км за годину, проте метеорологи очікують, що швидкість вітру збільшиться до 225 км за годину.

Також до п’ятниці очікуються повені й зсуви ґрунту в регіоні.

Ймовірно такі сусідні країни, як Коста-Ріка, Гватемала, Панама, Сальвадор, Беліз і Мексика також відчують на собі наслідки надпотужного стихійного лиха.

Зазначається, що Йота є вже рекордним 30-м ураганом, що сформувався в Атлантичному океані цьогоріч.

Як повідомляв Укрінформ, тропічний шторм «Ета» забрав життя чотирьох людей у США, ще кількох шукають рятувальники.

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