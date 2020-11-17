Пентагон оголосив про значне скорочення контингенту в Афганістані й Іраку

Міноборони США офіційно оголосило про виведення до 15 січня двох тисяч американських військових з Афганістану та приблизно пів тисячі - з Іраку.

З відповідною заявою виступив в.о. міністра оборони США Крістофер Міллер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Вже до 15 січня 2021 року чисельність наших сил в Афганістані становитиме 2500 військових, в Іраку - також 2500», - заявив Міллер.

Він підкреслив, що це відбуватиметься відповідно до наказу президента США Дональда Трампа, його виборчих обіцянок, а також «згідно зі встановленими планами та стратегічними цілями».

Нині військовий контингент США в Афганістані налічує 4,5 тис. осіб, в Іраку – близько 3 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в Пентагоні відбулася серія гучних відставок, у тому числі міністра оборони Марка Еспера, його заступників та керівників високої ланки.

Американські медіа пов’язали ці звільнення з намірами Трампа поспіхом вивести війська з Афганістану, проти чого виступало попереднє керівництво міністерства оборони США.