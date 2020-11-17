У Болгарії прощаються з директором інформагентства БТА, другом України Максимом Мінчевим

У Софії біля будівлі болгарського інформаційного агентства БТА проходить церемонія прощання з його генеральним директором, видатним болгарським журналістом Максимом Мінчевим.

Максим Мінчев помер 15 листопада від коронавірусної хвороби у віці 67 років, повідомляє Укрінформ.

За довгі роки роботи керівником БТА він був надійним партнером для багатьох інформагентств з усього світу, в тому числі Укрінформу.

Мінчева багато що пов'язувало з Україною – він отримав журналістську освіту у Львові (1972-1976 рр.), був одружений з українкою.

Укрінформ висловлює глибокі співчуття колективу БТА: «Максим Мінчев – великий болгарин, який зробив значний внесок у формування іміджу Болгарії на інформаційній світовій арені. Завдяки його професійності, широкому світогляду та особистій харизмі йому вдавалося будувати мости взаєморозуміння та інформаційної співпраці як між Східною та Західною Європою, так і між різними континентами. Саме його обирали і керівником регіональних об’єднань інформаційних агентств, і генеральним секретарем Всесвітнього конгресу інформагентств. Для Укрінформу Мінчев завжди був не просто партнером, а й справжнім другом. Його багато що пов'язувало з Україною, він її любив, розумів і підтримував. І тому для нас це настільки ж болісна втрата, як і для БТА. Як і для вас, він назавжди залишиться у наших серцях! Поділяємо горе родини Максима Мінчева, насамперед його дружини Наталії, і просимо передати їм наші глибокі співчуття. В Україні та в інших країнах світу є ті, для кого Максим залишатиметься Великою Людиною і Великим Другом!».

Мінчев очолював болгарське інформаційне агентство БТА з 2003 року. У середині 2000-х започаткував щорічні світові форуми болгарських медіа, які проводилися в різних країнах. Працював заступником директора болгарського національному радіо (1989-1998 рр.), редактором і ведучим на радіо «Вільна Європа» (1991-2000 рр.), ряді болгарських друкованих видань. Автор багатьох інтерв’ю зі світовими лідерами, а також 12 книг.

З 1991-го по 2003 рік був членом Ради та інформаційним директором впливової болгарської неурядової організації «Атлантичний клуб Болгарії», що зіграла важливу роль у просуванні членства Болгарії у НАТО, отриманого в 2004 році.

Співчуття з приводу передчасної смерті Мінчева висловили президент і прем’єр-міністр Болгарії, інші болгарські політики та громадські діячі, керівники провідних інформагентств світу та професійних об'єднань.

Автор: Lupa.bg