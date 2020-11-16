Міністр закордонних справ Вірменії подав у відставку

Як передає Укрінформ з посиланням на ARMENPRESS, про це заявила офіційний представник МЗС Вірменії Анна Нагдалян.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прийняв відставку глави МЗС.

"Я прийняв рішення про звільнення міністра закордонних справ", - сказав він.

Зограб Мнацаканян був призначений міністром закордонних справ Вірменії після Оксамитової революції, 12 травня 2018 року.

Раніше Пашинян заявив, що не має наміру йти у відставку на тлі протестів, що спалахнули після заяви про повне припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

"У моєму порядку денному лише одне питання - забезпечення стабільності в країні. Іншого питання в моєму порядку денному немає", - наголосив глава вірменського уряду на пресконференції 16 листопада.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.