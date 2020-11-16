Після пожежі, яка забрала десять життів, у Румунії перевірять усі лікарні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Відповідно до рішення уряду Румунії, з понеділка інспектори громадської охорони здоров'я та працівники агентства з надзвичайних ситуацій перевірятимуть усі відділення інтенсивної терапії в лікарнях країни.
Особливу увагу буде приділено умовам, у яких працює медичне обладнання клінік.
Тим часом прокуратура поінформувала, що розслідування причин пожежі в лікарні, що сталася в суботу, триває.
Як повідомлялося, у Румунії у лікарні, де перебували пацієнти з COVID-19, спалахнула пожежа. Рятувальники повідомляють про 10 загиблих та сімох постраждалих із серйозними травмами. Міністр охорони здоров'я Нелу Татару заявила, що пожежу найімовірніше спричинило коротке замикання електромережі.
Фото: news.sky.com