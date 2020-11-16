В Ефіопії бойовики атакували автобус: понад 30 загиблих
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
«Щонайменше 34 людини загинули внаслідок нападу невідомих озброєних осіб на пасажирський автобус, який стався напередодні ввечері в регіоні Бенішангул-Гумуз на північному заході Ефіопії», - йдеться в повідомленні.
У Комісії з прав людини при парламенті Ефіопії повідомили, що бойовики також скоїли інші нападу в цьому регіоні.
Зазначається, що влада країни відрядила для боротьби з бойовиками загони силовиків.
Про деталі нападу поки що не повідомляється.
Як повідомлялося, організація Amnesty International підтвердила повідомлення про різанину в місті Мей-Кадера в Ефіопії в понеділок 9 листопада. За даними правозахисників, імовірно, йдеться про "сотні жертв, які були зарізані або зарубані".