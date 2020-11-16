В Ефіопії бойовики атакували автобус: понад 30 загиблих

На північному заході Ефіопії 34 особи загинули внаслідок нападу бойовиків на пасажирський автобус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«Щонайменше 34 людини загинули внаслідок нападу невідомих озброєних осіб на пасажирський автобус, який стався напередодні ввечері в регіоні Бенішангул-Гумуз на північному заході Ефіопії», - йдеться в повідомленні.

У Комісії з прав людини при парламенті Ефіопії повідомили, що бойовики також скоїли інші нападу в цьому регіоні.

Зазначається, що влада країни відрядила для боротьби з бойовиками загони силовиків.

Про деталі нападу поки що не повідомляється.

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Як повідомлялося, організація Amnesty International підтвердила повідомлення про різанину в місті Мей-Кадера в Ефіопії в понеділок 9 листопада. За даними правозахисників, імовірно, йдеться про "сотні жертв, які були зарізані або зарубані".