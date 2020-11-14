В Ефіопії жертвами масового вбивства стали сотні людей - правозахисники

Правозахисна організація Amnesty International підтвердила повідомлення про різанину у місті Мей-Кадера в Ефіопії у понеділок 9 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent з посиланням на Amnesty International.

За даними правозахисників, ймовірно, йдеться про "сотні жертв, які були зарізані або порубані".

Amnesty International дослідила відео та світлини, на яких зображено людей, яких атакують ножами та мачете в штаті Тігрей на заході країни, де урядові війська воюють проти місцевих бойовиків.

Свідки, які вранці 10 листопада прибули до міста Мей-Кадера разом з Ефіопськими силами оборони (ЕФР), підтвердили Amnesty International, що там виявлено десятки тіл загиблих.

«Поранені сказали мені, що на них нападали з мачете, сокирами та ножами. Із ран постраждалих видно, що нападники атакували холодною зброєю», - сказав один з свідків.

Хоча винні у масових вбивствах досі не ідентифіковані, із повідомлень, переданих Amnesty International, випливає, що різанину вчинили бойовики Народного визвольного фронту штату Тігрей (TPLF), угруповання, яке наразі контролює регіон.