Ексглаву спецслужби Вірменії заарештували за підозрою в підготовці замаху на прем'єра

В Єревані заарештували лідера опозиційної партії «Батьківщина», колишнього голову Служби національної безпеки Вірменії Артура Ванецяна за підозрою в підготовці замаху на прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини Вірменії з посиланням на адвоката Ванецяна.

За словами захисника, правоохоронці провели обшуки в квартирі Ванецяна й офісі його партії, не маючи на це дозволу.

Пізніше політика заарештували за підозрою в намірі привласнити владу і підготувати вбивство Нікола Пашиняна.

Зазначається, що йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Як повідомляв Укрінформ, глава уряду Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами РФ і Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Ця новина викликала хвилю протестів в Єревані, незадоволені навіть захопили будинок парламенту. Опозиція Вірменії намагалася відправити Пашиняна у відставку, але через відсутність кворуму в парламенті зробити це не вийшло.

Вірменія й Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.