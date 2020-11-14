У Польщі близько 200 пожежників добу гасять звалище шин

У населеному пункті Рацінєво на півночі Польщі близько 200 пожежників гасять нелегальне звалище шин на площі 1,5 га.

Воєвода Куявсько-Поморського воєводства з цього приводу зібрав кризовий штаб, а рятувальники закликають місцеве населення не виходити з дому, повідомляє Укрінформ з посиланням на tvn24.

“Це дуже складна пожежа на площі кільканадцяти тисяч квадратних метрів. Весь час горять шини, виділяється густий дим. Пожежі такого типу вважаються найскладнішими, оскільки як тільки вдається приборкати вогонь, як знову починає тліти і горіти”, - заявив речник пожежної служби у Торуні Аркадіуш Пєнтак.

Він зазначив, що поки що немає потреби в евакуації населення, але місцевим жителям краще залишатися вдома.

Поряд зі звалищем розташовані АЗС, а також дві столярні майстерні, і рятувальники намагаються не допустити, аби вогонь дуже наблизився до них.

Пожежу гасять близько 200 рятувальників.

Читайте також: У Греції вдруге за півтора тижня горів табір для мігрантів

Війт гміни Уніслав, на території якої розташоване звалище, заявив, що воно в останні роки стало нелегальним, а на власника вже накладалися штрафи. Він підозрює, що займання виникло невипадково.

У понеділок за справу щодо виникнення пожежі особисто візьметься генпрокурор Польщі.

Фото: OSP Unisław / tvn24