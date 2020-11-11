У Греції вдруге за півтора тижня горів табір для мігрантів

На грецькому острові Самос знову горів великий табір для мігрантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Саму пожежу, яка спалахнула у середу вранці, ліквідували.

Наразі немає інформації про постраждалих, а місцева влада оцінює завдану шкоду. Причина пожежі ще також невідома.

У самому таборі перебувають близько 4200 мігрантів.

2 листопада у цьому таборі вже була пожежа. Тоді згоріли 15 тентів, щонайменше 150 осіб залишилися без даху над головою.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня вогонь охопив найбільший у Греції та переповнений табір для біженців "Морія" на острові Лесбос.

Фото: Еkathimerini