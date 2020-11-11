У Греції вдруге за півтора тижня горів табір для мігрантів
Укрінформ
На грецькому острові Самос знову горів великий табір для мігрантів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.
Саму пожежу, яка спалахнула у середу вранці, ліквідували.
Наразі немає інформації про постраждалих, а місцева влада оцінює завдану шкоду. Причина пожежі ще також невідома.
У самому таборі перебувають близько 4200 мігрантів.
2 листопада у цьому таборі вже була пожежа. Тоді згоріли 15 тентів, щонайменше 150 осіб залишилися без даху над головою.
Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня вогонь охопив найбільший у Греції та переповнений табір для біженців "Морія" на острові Лесбос.
Фото: Еkathimerini