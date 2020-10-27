Біля Сенегалу затонуло судно з мігрантами, повідомляють про 100 загиблих

Біля узбережжя Сенегалу вибухнуло і затонуло рибальське судно з мігрантами, щонайменше сотня людей, імовірно, загинула.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

За даними Міноборони Сенегалу, два кораблі ВМС врятували 51 особу. До операції з порятунку долучилися і місцеві рибалки.

Фото: RFI

За словами врятованих, дерев'яне судно з майже 200 мігрантами на борту прямувало до Канарських островів, що в Іспанії, коли на ньому загорівся двигун. Полум’я поширилося на діжки з паливом, і пролунав потужний вибух.

Десятки мігрантів, в тому числі й діти, кілька годин провели у воді, чекаючи допомоги.

Як зазначається, цього року значно більше мігрантів намагаються потрапити із Західної Африки на Канарські острови. На думку представників неурядових організацій, це пов’язано з тим, що контрабандисти змінили маршрути направлення мігрантів до Європи, а пандемія COVID-19 спонукала багатьох людей втекти з країн, де спостерігається економічний колапс.

Головне фото: eldiario.es