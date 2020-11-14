Байден заслухає доповідь експертів з національної безпеки наступного тижня

Команда Байдена прагне здійснювати підготовку до переходу влади, незважаючи на відмову чинного президента Дональда Трампа визнати поразку на виборах 3 листопада.

Псакі заявила, що той факт, що Байден досі не отримує секретних доповідей, може зашкодити його підготовці до прийняття керівництва державним апаратом.

Псакі згадала в якості прикладу звіт комісії щодо терактів 11 вересня, в якому відзначено, що запізнілий перехід влади після виборів 2000 року став однією з причин недостатньої підготовки чиновників до терактів, що відбулись у США 11 вересня 2001 року.

Псакі також заявила, що Байден обговорював питання перших призначень з радниками цього тижня та буде продовжувати співпрацю з парламентарями у Конгресі щодо пакету заходів задля стримування пандемії коронавірусу, зокрема з лідером республіканців в Сенаті Мітчем Макконнеллом.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден набрав необхідну кількість голосів вибірників для перемоги на виборах президента США. Проте чинний голова Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку та збирається доводити порушення виборчого процесу у суді.

Протягом останніх днів обраний президент США Джо Байден прийняв вітання від низки світових лідерів.