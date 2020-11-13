«Участь у незаконному масовому зібранні»: на екскурсії затримали страйкомівців «Білоруськалію»

У страйкомі «Білоруськалій» уточнили, що сьогодні під час екскурсійної поїздки на території історичного комплексу Коссово - Меречьовщина на батьківщині Тадеуша Костюшка була затримана туристична група з Солігорська - 43 людини.

Повідомляється, що на даний момент сім'ї з неповнолітніми дітьми, екскурсовод і водій перебувають у РВВС міста Івацевичі.

Всі учасники екскурсії звинувачуються за статтею 23.34 КбПАП (участь у несанкціонованому масовому заході).

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських можновладців, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін.