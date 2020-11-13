Країни ЄС підтвердили єдність і солідарність перед загрозою тероризму

Рада міністрів ЄС із внутрішніх справ, яка відбулася у п’ятницю в режимі телеконференції, підтвердила єдність та солідарність перед терористичною загрозою, а також скоординовану позицію у реагуванні на цей спільний виклик.

Про це йдеться у спільній заяві щодо нещодавніх терористичних атак в Європі, яку за підсумками зустрічі ухвалили європейські урядовці. Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Ми підтверджуємо непохитну єдність та солідарність у боротьбі проти всіх форм тероризму. Ми глибоко шоковані жахливими терористичними атаками, які відбулися протягом минулих тижнів у Парижі, у Дрездені, у Конфлан-Сент-Онорин, у Ніцці у Відні та у інших місцях, і рішуче засуджуємо ці варварські акти. В ці часи наші думки з жертвами, з їх близькими та друзями, яким ми висловлюємо найглибші співчуття», - йдеться у документі.

Міністри наголосили, що ці терористичні атаки спрямовані проти фундаментальних цінностей Європейського Союзу, що вимагає від Євросоюзу та його країн-членів скоординованих дій та заходів із захисту, підтримки та допомоги. «На початку грудня на Раді міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ ми представимо широкі висновки Ради щодо внутрішньої безпеки та партнерства між структурами європейської поліції. Ці висновки також будуть охоплювати ключові питання щодо запобігання насильницькому екстремізму та боротьби з тероризмом. Ми також підкреслили важливість роботи офіс Європейського антитерористичного координатора», - йдеться у документі.

Такі антитерористичні дії, як погодилися європейські міністри, охоплюватимуть ключові сфери громадського життя.

Зокрема, це стосується дотримання свободи релігій і конфесій, розвитку взаємної поваги між різними релігійними спільнотами, і в той же час – протидії спробам використовувати релігію для пропагування екстремізму і насильства. Водночас боротьба з тероризмом не буде спрямована проти жодних релігійних або політичних переконань, але вона зможе зупинити фанатичний та насильницький екстремізм.

Зменшенню радикалізації суспільства має сприяти також зважена соціальна політика, основана на повазі до особистості та інтеграції. Водночас будь-які спроби порушувати демократичний устрій, цінності або національне законодавство країн-членів не будуть толеруватися, незалежно від мотивів.

Окрему увагу у антитерористичних зусиллях країни ЄС приділятимуть зміцненню безпеки Шенгенської зони, вдосконалення обміну інформацією щодо руху екстремістів та бойовиків, запобіжні заходи для запобігання поширенню радикалізму з використанням масових комунікаційних мереж.

Європейські правоохоронці приділятимуть увагу координації дій із охорони громадської безпеки, особливо публічних місць, включаючи фізичний захист культові споруд та інших об’єктів, які відвідуються великою кількістю людей і потенційно можуть бути об’єктом терористичних нападів.

Як повідомлялося, протягом кількох минулих тижнів Європа пережила декілька терористичних актів, зокрема, у Франції та у Відні. Це в черговий раз поставило Європейське Співтовариство перед необхідністю боротися проти проявів екстремізму та радикалізації суспільства, які активно використовується терористичними угрупованнями для пошуку та вербування прихильників.