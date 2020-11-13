Вибори в США: Твіттер застосував обмеження до 300 тисяч повідомлень

Компанія Твіттер виявила та застосувала обмежувальні заходи до приблизно 300 тисяч повідомлень у соцмережі про вибори президента США, які вважалися дезінформацією, містили спірний контекст та вводили в оману.

Про це йдеться в повідомленні представників компанії, які відповідають за питання безпеки її діяльності, передає Укрінформ.

«Приблизно до 300 тисяч твітів були задіяні відповідні позначення – згідно з нашою Політикою громадянської доброчесності через контент, який був спірним та потенційно оманливим», - зазначається в публікації.

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Як уточнили в компанії, це становить приблизно 0,2% від усіх повідомлень, пов’язаних із виборами в США, надісланих протягом періоду з 27 жовтня по 11 листопада цього року.

Крім того, Твітер розмістив роз’яснення до 456 із цих повідомлень та обмежив можливості їх поширення.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Твіттер впродовж останнього року запроваджувала обмеження для поширення сумнівної інформації – від заяв, пов’язаних з коронавірусом, до повідомлень щодо виборів у США. Зокрема, такі заходи були застосовані до повідомлень глави Білого дому Дональда Трампа.