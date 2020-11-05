Твіттер позначив як фейк черговий допис Трампа про підрахунок голосів
Відповідну заяву американський президент розмістив на своїй сторінці у соцмережі.
«Будь-які бюлетені, що надійдуть після дня виборів, не будуть пораховані», - написав Трамп.
Твіттер додала попередження, що цей допис президента США може вводити в оману, оскільки незрозуміло, ким та коли було ухвалене рішення щодо зупинки підрахунку голосів.
ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.
Зараз відбувається підрахунок голосів.
Наразі у Байдена 264 голоси виборників з 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.
Фото: The White House