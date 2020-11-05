Твіттер позначив як фейк черговий допис Трампа про підрахунок голосів

Твіттер позначив як «оманливий» допис чинного президента США Дональда Трампа, який заявив, що бюлетені, які прийшли поштою після дня голосування, не будуть враховані.

Відповідну заяву американський президент розмістив на своїй сторінці у соцмережі.

«Будь-які бюлетені, що надійдуть після дня виборів, не будуть пораховані», - написав Трамп.

Твіттер додала попередження, що цей допис президента США може вводити в оману, оскільки незрозуміло, ким та коли було ухвалене рішення щодо зупинки підрахунку голосів.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників з 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.

Фото: The White House