По Філіппінах вдарив тайфун Вамко, є жертви

Унаслідок потужного тайфуну Вамко, що вирує на Філіппінах, загинуло щонайменше семеро осіб, ще 200 тис. жителів евакуйовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Загалом були підтоплені 36 населених пунктів. Зокрема в одному з районів Маніли приблизно 40 тис. будинків були затоплені повністю або частково. Окрім цього, майже три млн будинків у Манілі та сусідніх містах залишилися без електрики.

Авіаперельоти, морські перевезення та робота громадського транспорту були призупинені.

Швидкість вітру, який приніс тайфун, досягала 155 км/год, а його пориви – до 255 км/год.

Вамко – це восьмий за останні два місяці тропічний шторм, який накрив Філіппіни та 21-й – за цей рік. Очікується, що після Філіппін Вамко рушить до центральної частини В'єтнаму.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у листопаді внаслідок тайфуну "Гоні" на Філіппінах, щонайменше 10 людей загинули, ще троє зникли безвісти.

Новий тайфун нахлинув на Філіппіни лише за тиждень після того, як тайфун Молаве дістався того ж регіону та став причиною смерті 22 осіб, а також затопив низинні села та сільгоспугіддя, а потім перемістився через Південно-Китайське море до В'єтнаму.