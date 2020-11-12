По Філіппінах вдарив тайфун Вамко, є жертви
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Загалом були підтоплені 36 населених пунктів. Зокрема в одному з районів Маніли приблизно 40 тис. будинків були затоплені повністю або частково. Окрім цього, майже три млн будинків у Манілі та сусідніх містах залишилися без електрики.
Авіаперельоти, морські перевезення та робота громадського транспорту були призупинені.
Швидкість вітру, який приніс тайфун, досягала 155 км/год, а його пориви – до 255 км/год.
Вамко – це восьмий за останні два місяці тропічний шторм, який накрив Філіппіни та 21-й – за цей рік. Очікується, що після Філіппін Вамко рушить до центральної частини В'єтнаму.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у листопаді внаслідок тайфуну "Гоні" на Філіппінах, щонайменше 10 людей загинули, ще троє зникли безвісти.
Новий тайфун нахлинув на Філіппіни лише за тиждень після того, як тайфун Молаве дістався того ж регіону та став причиною смерті 22 осіб, а також затопив низинні села та сільгоспугіддя, а потім перемістився через Південно-Китайське море до В'єтнаму.