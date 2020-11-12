Facebook на місяць продовжив заборону на політичну рекламу у США
Як передає Укрінформ, про це CNBC повідомила речниця компанії.
Також під заборону підпадатимуть реклами щодо виборів та соціальних проблем в американському суспільстві.
«Тимчасова пауза для реклами про політику та соціальні проблеми в США продовжує діяти як частина наших постійних зусиль щодо захисту виборів», - сказала речниця.
Вона також зауважила, що рекламодавці можуть розраховувати на те, що ця пауза триватиме ще місяць, але й виключає, що може з’явитися можливість відновити розміщення цих оголошень раніше.
Зазначається, що Facebook у жовтні оголосила про припинення розміщення політичної реклами після закриття виборчих дільниць на президентських виборах 3 листопада.
У компанії вважають, що такий крок може допомогти запобігти плутанині або зловживанням на своїй платформі.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися президентські вибори. За попередніми результатами підрахунку голосів, перемогу на них отримав Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку та через суд вимагає перерахунку голосів у окремих штатах.